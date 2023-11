"O razbunare nedreapta si absurda! Tentativa primarului Coliban de a scapa de mine a esuat lamentabil", spune viceprimarul PNL Sebastian Rusu."O vorba veche din popor spune ca *minciuna are picioare scurte*, iar aceasta s-a adeverit si marti, cand, in disperare de cauza, primarul Coliban a incercat sa ascunda dezastrul in care administratia USR a aruncat Brasovul si a propus spre aprobare Consiliului Local un proiect rusinos, nedemn de un lider adevarat, prin ... citeste toata stirea