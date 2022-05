Concursul national de alergare, devenit deja traditie in comuna Recea, judetul Brasov, pentru ca aduna an de an sute de participanti, va avea loc in acest an in ziua de sambata, 4 iunie. Organizatorul competitiei este profesorul Nelu Avram de la Scoala Gimnaziala Recea.Crosul "Memorial Ion Gavrila Ogoranu" a ajuns la editia cu numarul 11 si se adreseaza tuturor categoriilor de varsta, de la ... citeste toata stirea