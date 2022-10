Crucile din palme, semne bune sau rele?

Printre puncte, patrate sau triunghiuri, in palmele multora dintre noi se pot distinge clar si semne sub forma de cruce. In general, crucile din palme sunt considerate simboluri negative, care blocheaza energia organismului sau impiedica realizarea unui obiectiv care iti era destinat.Crucile pot reprezenta probleme vechi si adanci sau situatii fara scapare, dar si schimbarile majore care apar in viata. In anumite situatii, crucile reprezinta adversarii sau persoanele cu influenta negativa ... citeste toata stirea