Cu 1,15 la mie, la volan, la Sacele

Politisti din cadrul Politiei Municipiului Sacele efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante". In fapt, la data de 16 septembrie, in jurul orei 12.45, desfasurand activitati in cadrul unei actiuni pe linie rutiera, politistii au depistat in trafic un barbat, care conducea un autovehicul pe raza municipiului Sacele, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.La ... citeste toata stirea