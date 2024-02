Cu 21% mai multe cancere in 2023

Numarul de cazuri noi de cancer a fost cu 21% mai mare in 2023 comparativ cu anul anterior, conform datelor Institutului National de Sanatate Publica, a transmis Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC). Potrivit organizatiei, numarul persoanelor cu cancer din Romania aflate in evidenta medicilor a depasit 550.000.Presedintele FABC, Cezar Irimia, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca, in fiecare an, in Romania, se inregistreaza peste 20.000 de decese evitabile din patologia ... citește toată știrea