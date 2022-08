Cu 30% mai multi pacienti cu HIV/SIDA decat inainte de pandemie

Dr. Adrian Marinescu, medic infectionist si director medical al Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala a declarat ca tot mai multi pacienti sunt diagnosticati in aceasta perioada cu HIV/SIDA, cu 20-30 % mai multi fata de anii de dinainte de pandemie, multi dintre ei fiind tineri. "Cred ca nu gresim daca spunem ca este un fenomen care este legat de momentul actual al pandemiei. Nu as spune post pandemie pentru ca suntem inca in pandemie. Din pacate, cei aproape 3 ani inseamna ... citeste toata stirea