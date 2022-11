Cu 321.300 lei: Primaria Brasov vrea sa afle cat costa si pe unde va trece traseul pentru biciclisti Pietrele lui Solomon - Prefectura

Primaria Brasov incepe sa pregateasca dosarul pentru a putea accesa bani europeni in vederea amenajarii traseului pentru biciclisti Prefectura Brasov - Pietrele lui Solomon. Astfel, pentru elaborarea Studiului de fezabilitate, din care va rezulta valoarea investitiei, Primaria Brasov analizeaza o oferta in valoare de 321.300 lei, cu tot cu TVA, depusa de firma bucuresteana Bomaco SRL.Traseul initialTraseul Prefectura - Pietrele lui Solomon are o lungime de 8 kilometri, iar conform ... citeste toata stirea