Cu 4 luni intarziere: De azi, elevii din municipiul Brasov primesc cornul si laptele

Elevii din municipiul Brasov vor primi, din 12 ianuarie, produsele acordate prin Programul pentru Scoli al Romaniei (cunoscut si sub denumirea de "Cornul si laptele"). Acordarea produselor de panificatie, a lactatelor si a merelor a fost intarziata din cauza licitatiei, lansata in 5 septembrie si finalizata abia zilele trecute, cand au fost semnate contractele cu furnizorii.Dar, a explicat viceprimarul Brasovului, Flavia Boghiu, la fel ca in anul scolar 2021 - 2022, prescolarii si elevii ... citeste toata stirea