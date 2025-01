Cu 8 oameni in masina, a ajuns in sant. 4 au ajuns la spital

Marti, 28 ianuarie, in jurul orei 22.00, pe DN 1, la iesirea din Codlea spre Vladeni, a avut loc un grav accident rutier, cu 9 persoane implicate. "Un barbat, de 40 de ani, conducator al unui ansamblu de vehicule, care circula dinspre Brasov catre Sibiu, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, astfel ca vehiculul a iesit in afara partii carosabile, unde s-a rasturnat. In urma incidentului, 4 din cele 9 persoane adulte aflate in vehicul au suferit vatamari corporale usoare, pentru ... citește toată știrea