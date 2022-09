Un barbat, in varsta de 60 ani, care conducea un autovehicul pe raza localitatii Harseni, a fost oprit de politisti joi, 8 septembrie a.c., pentru un control. In urma verificarilor, politistii au constatat ca barbatul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezentei alcoolului in ... citeste toata stirea