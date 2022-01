Cu alcoolemie 1,24 mg/l alcool pur, la volan

Un barbat din Sercaia a fost depistat de politisti in data de 9 ianuarie 2022, in jurul orei 21.06, beat la volanul unui autoturism pe DJ131P, pe raza localitatii Sercaia. La testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 1,24 mg/l alcool pur. Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice, in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei si s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ... citeste toata stirea