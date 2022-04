Cu alcoolul la volan. Doi barbati s-au ales cu dosare penale

Politistii au depistat in trafic conducatori auto care consumasera alcool dupa care s-au urcat la volan. Ei vor fi cercetati in cadrul unor dosare penale sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante". La data de 25 aprilie 2022, in jurul orei 01.30, un barbat care conducea un autovehicul pe strada Republicii din orasul Rupea a fost implicat intr-un evenimentul rutier, in urma caruia au rezultat doar pagube materiale, fara ... citeste toata stirea