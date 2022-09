Cu asa soti, nu-ti mai trebuie dusmani...

Politistii de la sectiile din judetul Brasov au fost chemati sa intervina la trei noi cazuri de violenta in familie, la sfarsitul saptamanii trecute.Astfel, vineri, 23 septembrie, in jurul orei 16.00, pe fondul unor discutii in contradictoriu, un barbat din localitatea Vistea de Jos, judetul Brasov a agresat-o fizic pe sotia sa, in timp ce acestia se aflau la domiciliul comun.Tot vineri, in jurul orei 19.25, un alt caz a fost raportat de la Brasov, Sectia 2: in timp ce se aflau la ... citeste toata stirea