Un turist amendat de Jandarmerie pentru ca "a refuzat sa furnizeze date pentru stabilirea identitatii sale", aflandu-se in Piatra Craiului, pe un traseu nemarcat, a dat in judecata Jandarmeria Romana, cerand anularea sanctiunii sustinand ca fapta nu exista.In procesul deschis la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, turistul a aratat ca "unul dintre amicii sai a obtinut acordul pentru grup de a patrunde in zona aratata, platind si tariful de vizitare". Pe traseu, grupul sau de prieteni a fost ... citeste toata stirea