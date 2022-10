Cu butelia le-a zguduit blocul

O explozie a avut loc, sambata, 15 octombrie, in jurul orelor 15.00, in cartierul Tractorul din Brasov. Deflagratia s-a produs pe Aleea Constructorilor, nr. 7, la etajul 1, intr-un fost bloc de nefamilisti al uzinei Tractorul, cu camere de 12 mp, cumparate de la fabrica de fostii locatari, locuite acum de familii intregi. Sunt multe astfel de blocuri in zona, neracordate la reteaua de gaz, iar locatarii folosesc butelii. Pentru moment inca nu s-a stabilit cauza exploziei, dar vecinii spun ca de ... citeste toata stirea