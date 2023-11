Joi, 23 noiembrie, la ora 12.00, in memoria politistului local de la Politia Locala Pitesti decedat zilele trecute, politistii locali brasoveni au pastrat un moment de reculegere in fata institutiei, iar 4 autospeciale s-au deplasat in coloana, timp de cateva minute, cu rampele luminoase pornite, pe una dintre arterele principale din centrul Brasovului.Politia Locala Brasov transmite condoleante familiei indurerate si este alaturi de colectivul Politiei Locale Pitesti, greu incercat de ... citeste toata stirea