Cu cat se vand vacantele cu plecare de la Aeroportul Brasov

Tour-operatorul "Join UP!" anunta ca va organiza zboruri charter din Brasov si alte noua orase din Romania catre Cipru, Tunisia, Tenerife, Creta (Grecia), Egipt sau Antalya (Turcia), care raman preferate de peste 50% dintre romani cand vine vorba de vacante.Potrivit agentiei, o vacanta in aceasta vara porneste de la 175 euro in Antalya (7 nopti, hotel 3*, zbor inclus, transfer si masa conform ofertei), 339 euro in Creta, 447 euro in Egipt, 585 euro in Cipru, 572 euro in Tunisia sau 666 euro ... citește toată știrea