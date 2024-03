Cu cat vor mari salariile anul acesta companiile din Romania

O treime dintre companiile prezente pe piata din Romania vor creste salariile cu procente cuprinse intre 6% si 10%, in acest an, context in care doi din zece angajati (19%) doresc majorari de peste 20%, reiese dintr-o cercetare de specialitate.Datele Randstad Romania HR Trends 2024 arata ca discrepanta cea mai mare intre ceea ce ofera organizatiile si ce isi doresc angajatii este in intervalul de crestere a salariului de peste 20%, preferat de 19% dintre angajati, dar care reprezinta o ... citește toată știrea