Cu cat vrea Primaria sa majoreze tarifele in Poiana Brasov

Transportul pe cablu din Poiana Brasov se va scumpi pentru al doilea an consecutiv, decizia urmand a fi dezbatuta de consilierii locali in sedinta de plen de vineri, 25 noiembrie. Astfel, pentru un adult, o urcare sau o coborare simpla cu telecabina ar urma sa coste 30 de lei, in loc 25 de lei, cat a fost in sezonul 2021 - 2022. In cazul copiilor (cu varsta cuprinsa intre 6 si 12 ani), urcare sau coborarea simpla ar urma sa coste 20 de lei, mai mult cu 5 lei decat in sezonul precedent. Turistii ... citeste toata stirea