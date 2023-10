Numarul de pachete de tigari cu care treci frontiera in Romania face diferenta intre traficul legal si contrabanda. Ce spune legea despre cantitatile care pot fi introduse legal in Romania?Conform Codului Vamal, constituie contraventie si se pedepseste cu o amenda de la 5.000 la 10.000 de lei si confiscarea bunurilor introducerea prin punctul vamal a unei cantitati de tigarete nedeclarate, in valoare de pana la 20.000 de lei. Tot Codul Vamal spune ca introducerea prin punctul vamal a unei ... citeste toata stirea