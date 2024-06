Cu CFR-ul, iar de rusine: liniile de tren, acoperite de ape intre Brasov si Sighisoara

Traficul feroviar s-a blocat luni, 3 iunie, in jurul orelor 18.00, la limita judetelor Brasov si Mures din cauza apelor si a aluviunilor care au acoperit calea ferata, a anuntat CFR si Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Trei trenuri de calatori, este vorba despre IRN 12346 (Bucuresti Nord - Episcopia Bihor), R 3536 ( Medias - Brasov) si R 3503 (Brasov - Medias) au ramas oprite in localitatile Archita (judetul Maramures) si in Beia (judetul Brasov). "Circulatia feroviara este oprita intre ... citește toată știrea