Cu criminalul in casa: Oprit de vecini, calmat cu focuri de arma

Un barbat a fost arestat preventiv, dupa ce un coflict spontan s-a incheiat cu mai multe lovituri de cutit aplicate in zone vitale. Conflictul a avut loc in comuna brasoveana Harman si victima a reusit sa scape cu ajutorul vecinilor care au intervenit imediat ce au auzit tipetele disperate ale acesteia."La data de 20 august 2022, in locuinta persoanei vatamate A.N.O., situata in localitatea Harman, judetul Brasov, pe fondul unui conflict aparent spontan, inculpatul i-a aplicat victimei mai ... citeste toata stirea