Cu decizie de la tribunal: un nou giratoriu pe strada 13 Decembrie, in zona Rulmentul

Dezvoltatorul imobiliar Isaran a castigat in acest an doua procese cu Primaria Brasov in vederea obtinerii avizelor de circulatie aferente amenajarii unui nou ansamblu rezidential pe strada Ciobanului, pe teritoriul administrativ al comunei Sanpetru.Unul dintre procese a fost deschis de catre compania imobiliara ca urmare a refuzului Comisiei de Circulatie de a emite aviz favorabil pentru amenajarea unui sens giratoriu pe strada 13 Decembrie, care sa asigure accesul spre si dinspre ansamblul ... citește toată știrea