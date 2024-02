Cu droguri de 15.000 de euro in boxele masinii

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov, impreuna cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Brasov, au documentat activitatea infractionala a doua persoane, cercetate pentru trafic de droguri de risc si mare risc."In data de 23 februarie 2024, persoanele cercetate au fost depistate in flagrant delict in timp ce ar fi detinut in vederea comercializarii, pentru 15.000 de euro, aproximativ un kilogram de canabis (drog de risc) si 150 de grame de cocaina (drog de ... citește toată știrea