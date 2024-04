Cu frica, se duc la scoala

O atitudine frecvent observata in ultimul timp in societatea romaneasca, violenta verbala si fizica, este din ce in ce mai intalnita si la nivel juvenil. Specialistii din invatamantul brasovean spun ca numarul plangerilor primite in cazuri de agresiune verbala si fizica la nivelul scolilor din judet a crescut de peste 4 ori raportat la anii trecuti.O situatie de violenta asupra colegilor a aparut si la Liceul Andrei Muresanu din Brasov. Parintii dintr-o clasa pregatitoare reclama ca un alt ... citește toată știrea