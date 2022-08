Cu fusta si sandale, pe Postavaru

Doua persoane s-au accidentat, duminica, 28 august, in Poiana Brasov. O turista a urcat pe masivul Postavaru cu telegondola, imbracata pentru o plimbare prin oras, cu fusta si sandale, si a alunecat in timp ce cobora inapoi de pe varf spre instalatia de transport pe cablu. Pe Drumul Rosu, in zona Kanzel-ului, pe o panta foarte inclinata, a alunecat, suferind un traumatism de membru inferior la nivelul gleznei. Dupa ce a fost coborata ... citeste toata stirea