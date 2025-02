Cu intarziere, dar a fost lansata

Chiar daca ar fi trebuit sa se implementeze din prima zi a anului scolar 2024 - 2025, Programul pentru Scoli al Romaniei (cunoscut si sub denumirea "Cornul si Laptele"), este abia in etapa licitatiei la nivelul municipiului Brasov.Mai exact, anuntul licitatiei pentru achizitionarea produselor ce urmeaza a fi distribuite elevilor a fost publicat pe platforma electronica de achizitii publice in 26 februarie, iar ofertele din partea furnizorilor sunt asteptate pana in 18 martie. Ulterior, pana ... citește toată știrea