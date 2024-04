Cu "Iubesc o nebuna", Tonic Fusion va invita la "Wild Love"

Trupa Tonic Fusion a castigat concursul Battle of The Bands, organizat de Radio Romania Brasov, iar prima lor piesa oficiala, "Iubesc o nebuna", a fost lansata pe 93,3 FM."La sfarsitul lui 2023 i-am cunoscut pe veselii membri ai trupei Tonic Fusion, castigatorii concursului muzical Battle Of The Bands. Dupa ce i-am aplaudat la scena Centrului Cultural Reduta, ei s-au intors in studio si au inregistrat piesa *Iubesc o nebuna*, pe care noi am inclus-o in playlistul nostru. Repetitiile au ... citește toată știrea