Centrul NATO de la Cincu vrea sa exproprieze suprafetele aflate in proprietatea primariilor Soars, Cincu, Merghindeal, Iacobeni, dar si a oamenilorBatranii nostri au sfarsit in lagare si inchisori comuniste asteptandu-i pe americani. Atunci, prin anii '48-'57, n-au venit in Romania pentru a scapa tara de bolsevism, ci au acceptat acordul defectuos incheiat de marile puteri. La o jumatate de veac distanta au debarcat cu toata tehnica de lupta in mai toate poligoanele militare din tara. Romanii ... citeste toata stirea