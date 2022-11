Cu jandarmii la gradinita

Jandarmii Gruparii Mobile Burebista Brasov au primit o vizita de care s-au bucurat foarte mult, mai ales ca au imbinat utilul cu placutul. "Ne-am bucurat sa fim alaturi de prichindeii gradinitei "Forest School" prin desfasurarea unei activitati preventiv - educative, care a avut ca scop informarea prescolarilor cu ce inseamna o urgenta, cand sa solicite ajutorul jandarmilor si in ce situatii sa apeleze numarul unic de urgenta 112, ce este bullying-ul si cum trebuie sa reactioneze in cazul in ... citeste toata stirea