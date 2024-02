Posibilitatea comasarii alegerilor i-a nemultumit pe membrii si simpatizatii AUR, care au iesit in strada la Bucuresti, Brasov, Constanta si in alte orase.La Brasov, manifestantii au mers miercuri, dupa ora 18.00, in Piata Sfatului si au stat in jur de o jumatate de ora. Eu lasat langa sediu mai multe candele aprinse, prin care au vrut sa transmita mesajul ca a murit democratia. ... citeste toata stirea