Cu mai putin de 1 milion de euro, o gradinita cu doua cabinete medicale

Prefectul judetului Brasov, Catalin Vasii, a participat marti, 23 aprilie, alaturi de presedintele Consiliului Judetean Brasov, Serban Todorica, dar si de senatorul Mihail Vestea, la seminarul de diseminare organizat in cadrul proiectului "Cheia viitorului - incluziune sociala in comuna Budila".Proiectul a beneficiat de o finantare in valoare de 999.355 euro oferita de Islanda, Liechtenstein si Norvegia, prin Granturile SEE si Norvegiene, in cadrul Programului de Dezvoltare Locala.