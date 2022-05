Cu mopedul prin Harseni si Sercaia fara permis de conducere

Politistii au oprit in trafic, pentru control, un barbat, care conducea un moped pe raza localitatii Harseni, la data de 2 mai a.c., in jurul orei 23.50. In urma verificarilor, oamenii legii au constatat faptul ca barbatul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul nu este inmatriculat/inregistrat. In aceeasi zi, dar la ora 7.35, politistii au oprit in trafic, pentru control, un barbat, in varsta de 34 ani, care conducea un moped pe DJ131P, pe raza localitatii ... citeste toata stirea