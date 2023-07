Dupa controalele de vineri, 7 iulie, facute cu primarul si viceprimarul in fruntea echipelor de politisti, miercuri, 12 iulie, Politia Locala s-a intors in zona pietelor agroalimentare Dacia si Astra. Constatarea: problema "comertul pe trotuar"e pe jumatate rezolvata.De aceasta data, politistii locali au legitimat 41 de persoane, au invitat 20 de persoane la sediul Politiei Locale Brasov pentru clarificarea situatiilor constatate si au aplicat 18 sanctiuni contraventionale in cuantum de 5.090 ... citeste toata stirea