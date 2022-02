Cu o incidenta record si in municipiu, si in judet, DSP Brasov spune ca nu se impun masuri suplimentare pe domeniul schiabil. Deocamdata

19.03 la mie era, ieri, incidenta infectarilor Covid in judet si 24,35 la mie in municipiu. Cifre record de cand a inceput pandemia si acest lucru il spune si DSP Brasov. Care, insa, considera nu e necesar sa fie luate masuri suplimentare pentru a tine sub control numarul infectarilor, daca vorbim despre domeniul schiabil. Deocamdata. Dar daca vor fi facute modificari, vor fi discutate in CJSU. "Noi o sa dicutam in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta si daca situatia o va impune, se ... citeste toata stirea