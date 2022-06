Cu o noua conducere, USR Brasov a inceput pregatirile pentru alegerile din anul 2024

Chiar daca alegerile interne pentru noua conducere a Organizatiei Judetene a USR Brasov au fost in 11 iunie, anuntul oficial privind alegerea noului presedinte a fost facut abia joi, 16 iunie, intr-o conferinta de presa.Astfel, succesor al lui Marian Spiridon la conducerea organizatiei judetene Brasov a USR a fost ales senatorul Irineu Darau (care a condus filiala judeteana si inaintea alegerilor parlamentare din 2020). Noul presedinte al USR va avea un mandat de un an, perioada in care a ... citeste toata stirea