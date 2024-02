Miercuri, 6 februarie 2024, politistii de la Biroul pentru Protectia Animalelor au efectuat mai multe controale, in baza unor date operative, atat in municipiul Brasov, cat si in comuna Tarlungeni, din judetul Brasov, la detinatorii unor exemplare canine. La doua dintre adresele verificate, politistii au identificat cate un exemplar canin care prezenta cupari ale urechilor, context in care medicul veterinar din cadrul structurii de politie a intocmit o fisa de observatie clinica."Fata de cele ... citeste toata stirea