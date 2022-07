Cu promovare la nivel de ministru: initiat de Ungaria, proiectul "Canta padurea" ajunge si la Brasov

Un proiect initiat de Ungaria, implementat si la Brasov. Intre 2 si 4 septembrie, in Padurea de la Lacul Noua din Brasov va canta Filarmonica Brasov, dar vor fi sustinute si spectacole ale unor ansambluri folclorice romanesti, maghiare si germane. De asemenea, vor fi activitati pentru cei mici si plimbari in padure, de la parc, pana la locul concertelor.Proiectul "Canta Padurea", din care fac parte si activitatile de la Brasov, a fost lansat luni, 25 iulie, la Sfantu Gheorghe, in cadrul unui ... citeste toata stirea