Cu radarele la granita cu Muresul: 48 de amenzi in 2 ore

Marti, 4 martie, a fost zi de razie in "cascada" pe DN 13, pe sectorul de drum situat in judetele Brasov si Mures. Actiunea politistilor s-a desfasurat in unul dintre intervalele orare considerate cu risc, in baza datelor colectate - 17.00-19.00, cu 6 radare.In cele 2 ore au fost identificate, in judetul Brasov, 48 de situatii de risc de producere a ... citește toată știrea