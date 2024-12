Cu sau fara cruce

Sora unui erou martir al Revolutiei din Decembrie 1989, Hortensia Maria Vlase, a anuntat ca ar putea intra in greva foamei din cauza mutarii crucii din parcul dintre Primarie si Teatrul Dramatic, unde este si cimitirul eroilor cazuti in Revolutie. Ca sa poata monta noul monument realizat in memoria revolutionarilor, autoritatile au decis sa mute crucea care tine acum loc de monument mai aproape de locurile de veci ale martirilor.Hortensia Vlase, sora tanarului martir Nicolae Vlase, ar fi ... citește toată știrea