Cu sau fara fantana in Piata Sfatului?

Consilierii locali au discutat in sedinta de plen de miercuri, 27 aprilie, mai bine de o ora, despre proiectul de reamenajare a Pietei Sfatului din Brasov. Aceste discutii au avut loc in contextul in care in sedinta de plen a Consiliului Local au fost invitati sa prezinte proiectul arhitectii care au castigat concursul de solutii pentru reamenajarea "kilometrului zero" al orasului. Printre altele, ei au mentionat ca propunerea lor este ca actuala fantana arteziana sa fie dezafectata si