Cu "scrisoarea pierduta", Coliban vrea sa intoarca procesul cu Fin-Eco

Primaria a pierdut in prima instanta procesul cu FIN-ECO pentru inchiderea vechii rampe de gunoi din Triaj. Din 2000 pana in 2023, Primaria Brasov a considerat ca este obligatia operatorului privat al noului depozit ecologic sa faca acest lucru si nu s-a preocupat de inchiderea depozitului de deseuri, insa firma privata a considerat ca si-a indeplinit toate obligatiile. Astfel, anul trecut, Primaria si-a asumat sarcina de inchidere urmand sa recupereze ulterior cheltuielile in instanta intr-un