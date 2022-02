Cu semestre sau trimestre la scoala? "O sa fie 3 teze pe an si nu e ok", cam asa gandesc elevii, la Brasov

Dupa mai bine de doua decenii cu an scolar impartit in semestrul I si semestrul II, am putea reveni la structura pe trimestre, propune ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Ar fi mai coerent segmentate, cu 6-7 saptamani de scoala si alte saptamani de vacanta intre trimestre. In plus, ar fi mai multe ocazii de evaluare a cunostintelor accumulate de elevi, pentru ca acestia ar avea 3 teze la disciplina de baza, si nu doua, ca acum. Urmeaza consultari si dezbateri pe aceasta tema, dupa ce va fi ... citeste toata stirea