In prima zi a noului an, in jurul orei 7.55, pe strada Morii din localitatea Budila a avut loc un eveniment rutier, in urma caruia au rezustat doar pagube materiale, fara victime.Din primele cerectari efectuate in cauza. politistii au stabilit faptul ca un tanar, in varsta de 24 ani, care conducea un autoturism, avand directia de deplasare dinspre strada Morii catre strada Mihai Viteazul, a acrosat un stalp de tensiune, a ... citeste toata stirea