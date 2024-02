Cu tot cu "ordin de protectie", i-a spart usa si a intrat peste ea in casa

Sambata, 24 februarie, dimineata, in jurul orei 04:30, o femeie din Lovnic, comuna Jibert, a sunat la 112 sa anunte ca usa casei i-a fost fortata si distrusa de concubinul ei, chiar daca acesta avea deja ordin de interdictie. La fata locului, s-a constatat ca cele sesizate se confirma. "In urma cercetarilor efectuate, s-a constat ca barbatul agresiv, in varsta de 30 de ani, ar fi patruns in ... citește toată știrea