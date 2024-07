Cu trei carute, scoteau ilegal lemne din Valea Dreasa

In cursul zilei de vineri, in cadrul unei actiuni care a avut ca scop prevenirea si combaterea faptelor ilegale asociate cu detinerea, depozitarea, transportul si comercializarea materialului lemnos, politistii din cadrul Politiei Municipiului Sacele au interceptat un transport de material lemnos. Astfel, in timp ce se aflau pe DN1, in zona "Valea Dreasa", din proximitatea municipiului Sacele, politistii au observat trei carute care transportau material lemnos. Imediat, barbatii care conduceau ... citește toată știrea