Cu tupeu... pana la cer: Si-a pus baraca pe varf de munte si a inceput sa vanda ceai si vin fiert

Primaria Brasov a anuntat ca, impreuna cu Politia Locala Brasov a inceput o "actiune ampla de verificare a modului in care se desfasoara activitatile comerciale in Poiana Brasov si in zona domeniului schiabil". Campania a vizat comertul care se desfasoara in constructiile provizorii (chioscuri) amplasate pe domeniul public sau pe cel privat."Prima societate vizata de acest control a fost cea care vindea vin fiert si ceai in zona statiei superioara a telecabinei Capra Neagra. Constructia ... citeste toata stirea