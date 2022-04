Cu violatorul in casa, trebuia sa ii mai spuna si "tata". Caz scandalos la Brasov

Un barbat de 41 de ani din Brasov este acuzat ca si-ar fi agresat sexual fiicele vitrege, in varsta de 10 si 13 ani. Ulterior, pe cea mica a si violat-o, spun procurorii. Individul este acum in arest si va ramane acolo cel putin 30 de zile, arata Pro TV, cazul nefiind facut oficial public de Politie.Procurorii spun ca ororile comise de el au inceput in luna august a anului trecut. Prima victima ar fi fost mezina de numai 10 ani. Tatal vitreg a profitat ... citeste toata stirea