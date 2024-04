Cules beat, ranit, de langa motocicleta facuta praf

Conducatorul unei motociclete a provocat, in cursul zilei de vineri, 19 aprilie, un accident rutier, in timp ce circula pe DN 1E, Brasov - Poiana Brasov.Martorii au sunat la 112, iar echipajul de politie sosit la fata locului a stabilit faptul ca "in accidentul rutier, conducatorul unei motociclete a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a lovit un parapet, astfel ca, in urma impactului, a rezultat avarii, dar si ... citește toată știrea