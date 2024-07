Cultiva cannabis in apartament

Marti, 9 iulie, politistii de la Crima Organizata, impreuna cu procurorii DIICOT Brasov, au efectuat o perchezitie domiciliara, in municipiul Brasov, la locuinta unui barbat, de 39 de ani, cercetat pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc.Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca, pe parcursul anului 2024, acesta ar fi infiintat si dezvoltat o cultura de canabis indoor, in scopul comercializarii catre consumatori din judetul Brasov.In urma perchezitiei, in una ... citește toată știrea